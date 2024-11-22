Чем закончился фильм "Пока ты спал"?

«Пока ты спал» — романтическая комедия 1995 года, которая уже давно заслужила статус современной классики. Этот фильм с легкостью покоряет сердца зрителей трогательной историей любви, юмором и теплотой, оставаясь идеальным выбором для уютного вечера.
Финал истории, как и полагается жанру, пронизан романтикой: Джек вместе с семьей приходит к окошку билетной кассы и делает предложение Люси. Голос героини за кадром раскрывает, что их свадебное путешествие прошло в прекрасной Флоренции — идеальной точке для начала новой главы их жизни. Главные роли исполнили очаровательная Сандра Буллок и обаятельный Билл Пуллман. Даже спустя годы фильм сохраняет свое обаяние и станет отличным выбором для просмотра вдвоем.
