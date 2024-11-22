Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм "Пока ты спал"?

Чем закончился фильм "Пока ты спал"?

Олег Скрынько 22 ноября 2024 Дата обновления: 22 ноября 2024
Наш ответ:

«Пока ты спал» — романтическая комедия 1995 года, которая уже давно заслужила статус современной классики. Этот фильм с легкостью покоряет сердца зрителей трогательной историей любви, юмором и теплотой, оставаясь идеальным выбором для уютного вечера.

Финал истории, как и полагается жанру, пронизан романтикой: Джек вместе с семьей приходит к окошку билетной кассы и делает предложение Люси. Голос героини за кадром раскрывает, что их свадебное путешествие прошло в прекрасной Флоренции — идеальной точке для начала новой главы их жизни. Главные роли исполнили очаровательная Сандра Буллок и обаятельный Билл Пуллман. Даже спустя годы фильм сохраняет свое обаяние и станет отличным выбором для просмотра вдвоем.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пока ты спал
Пока ты спал комедия, мелодрама
1995, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше