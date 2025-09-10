Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Плагиатор»?

Чем закончился фильм «Плагиатор»?

Олег Скрынько 10 сентября 2025 Дата обновления: 10 сентября 2025
Наш ответ:

«Плагиатор» — российский комедийно-фэнтезийный мюзикл, вышедший в прокат 10 июля 2025 года.

О чем фильм

По сюжету неудачливый музыкант Егор, мечтающий о славе и женитьбе на любимой девушке Юле, внезапно обнаруживает в своем шкафу портал в 1990-е. Герой решает использовать эту аномалию, чтобы в прошлом выдать популярнейшие хиты за свои.

Что показали в конце

Вмешательство в ход событий приводит к тому, что парень действительно становится суперзвездой поп-музыки, но вместе с тем случаются и нежелательные последствия. Дело в том, что Юля сходится с другим парнем, с которым она необычайно счастлива. Однако в итоге оказывается, что все события фильма — сон Егора. В финале он просыпается, выпадая из шкафа.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Плагиатор
Плагиатор драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
7.0
