Чем закончился фильм «Пассажиры»?

Наш ответ:

«Пассажиры» — американский научно-фантастический фильм, вышедший в 2016 году. Действие разворачивается в далеком будущем. По сюжету инженер Джим Престон вследствие технической неполадки приходит себя в капсуле гибернации космического корабля «Авалон», направляющегося на планету Обитель II, которая должна стать новым домом человечества. Джим выясняет, что полет займет еще 90 лет, а вернуться в состояние анабиоза он не может. Прожив год в одиночестве, он решает покончить с собой, но в итоге решает разбудить спящую девушку Аврору, тем самым обрекая ее провести остаток своей жизни на «Авалоне». Молодые люди влюбляются друг в друга, но Автора узнает, что именно Джим разбудил ее, из-за чего герои ссорятся. В дальнейшем выясняется, что корабль пребывает в опасности из-из масштабного технического сбоя. Пытаясь исправить ситуацию и спасти тысячи спящих на борту людей, Джим жертвует собой и погибает, но Авроре удается его оживить. Система корабля приходит в норму. Кроме того, у Авроры появляется возможность вновь погрузиться в анабиоз, но она отказывается ради жизни с Джимом на корабле. Спустя 88 лет проснувшийся экипаж «Авалона» обнаруживает, что Джим и Аврора превратили главный зал в райский сад.