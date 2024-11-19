Чем закончился фильм «Оставленные»?

Наш ответ:

«Оставленные» — американская комедийная драма Александра Пэйна, за которую Давайн Джой Рэндольф получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Мировая премьера состоялась на кинофестивале «Теллурайд» 31 августа 2023 года.



Действие разворачивается в 1970 году незадолго до Рождества в престижной школе-интернате для мальчиков «Бартон». Большинство учеников разъезжаются по домам, но некоторые вынуждены остаться. Присматривать за ними должен придирчивый преподаватель истории Пол Ханэм, которого его подопечные прозвали Косоглазом. Компанию ему составляет чернокожая повариха Мэри, которая скорбит по сыну, погибшему во Вьетнаме. По ходу развития событий единственным учеником, оставшимся на Рождество в школе, в силу обстоятельство оказывается парень по имени Ангус. Несмотря на изначальную неприязнь друг к другу, Ангус и Ханэм сближаются. В праздничный день они отправляются на «учебную экскурсию» в Бостон, тогда как Мэри уезжает к сестре. Ангус и Ханэм катаются на коньках, идут в Музей изящных искусств. Общаясь, Ангус и Ханэм доверяют друг другу личные секреты. Ханэм становится для Ангуса отцовской фигурой. Кроме того, выясняется, что и Ханэм, и Ангус страдают от депрессии и принимают один и тот же препарат. Будучи в Бостоне, герои идут в кинотеатр, но Ангус сбегает, чтобы тайком посетить в психиатрической больнице своего отца, страдающего шизофренией и деменцией. Ангус дарит отцу стеклянный шар со снегом, но мужчина в порыве буйства нападает на санитара. После мать и отчим Ангуса хотят забрать его из «Бартона» и перевести в военную академию, но на защиту парня становится Ханэм. Он утверждает, что визит к отцу Ангуса был его идеей. Из-за этого Ханэма увольняют, тогда как Ангусу позволяют остаться в «Бартоне». Лишившись работы, Ханэм решает осуществить свою давнюю мечту, посетив развалины Карфагена. Мэри дарит Ханэму на прощание блокнот для его будущей монографии. Ангус и Ханэм по-дружески прощаются. Уезжая из школьного кампуса, Ханэм отпивает дорогостоящего коньяка, который он украл из кабинета директора, а затем выплевывает алкоголь в сторону школы.