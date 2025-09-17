Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Орудия»?

Чем закончился фильм «Орудия»?

Олег Скрынько 17 сентября 2025 Дата обновления: 17 сентября 2025
Наш ответ:

«Орудия» — американский мистический хоррор, мировая премьера которого состоялась 6 августа 2025 года.

О чем фильм

Действие разворачивается в идиллическом американском городке. По сюжету однажды ночью все учащиеся третьего класса школы, кроме одного мальчика по имени Алекс, сбегают из дома в неизвестном направлении. Полиция, несмотря на все усилия, не может найти детей. Школа на некоторое время закрывается, но занятия все-таки возобновляются. Подозрения родителей, включая мужчину Арчера, падают на классную руководительницу Джастин, которая сама очень тяжело переживает произошедшее.

Что показали в концовке

Ближе к третьему акту фильма становится понятно, что за исчезновением детей стоит ведьма Глэдис. Она проникла в дом Алекса, заколдовала его родителей и шантажом вынудила мальчика помочь ей в похищении детей, которые теперь в состоянии анабиоза находятся в подвале доме Алекса. Очевидно, Глэдис питается энергией своих жертв. В финале Джастин и Арчер врываются в дом Алекса. В результате кульминационной схватки Алекс использует колдовство Глэдис против нее самой, так что заколдованные дети набрасываются на нее и буквально разрывают на части. Правда, родители Алекса так и не оправились после чар Глэдис, а многие дети начали приходить в себя только спустя год.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Орудия
Орудия драма, ужасы, детектив
2025, США
7.0
