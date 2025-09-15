Чем закончился фильм «Оно 2»?

Наш ответ:

«Оно 2» — американский фильм ужасов, основанный на втором томе романа Стивена Кинга «Оно». В российский прокат фильм вышел 5 сентября 2019 года.

О чем фильм

Действие разворачивается спустя 27 лет после событий, показанных в первой части. Хотя дети-неудачники победили монстра, который известен как Пеннивайз, он не погиб и снова вышел на охоту. Согласно данной клятве, выросшие главные герои возвращаются в городок Дерри, чтобы вновь столкнуться лицом к лицу со своими величайшими страхами. Не вернулся лишь Стэнли, который от пережитого ужаса совершил самоубийство.

Что показали в конце

В кульминации «неудачники» берутся провести древний ритуал, чтобы навсегда уничтожить Пеннивайза. В ходе ритуала монстр пугает персонажей и предстает в разных обликах, но герои начинают над ним всячески насмехаться, благодаря чему в итоге побеждают. Эдди, однако, погибает. Неудачники вырываются из логова Пеннивайза, которое начинает рушиться. Беверли и Бен становятся парой. Ричи возвращается на мостик и вырезает там инициалы Эдди. Майк решает уехать во Флориду. Все неудачники также получают посмертное письмо от Стэна.