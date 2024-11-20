Меню
Чем закончился фильм «Одна дома»?

Олег Скрынько 20 ноября 2024 Дата обновления: 20 ноября 2024
Наш ответ:

«Одна дома» — российская новогодняя комедия, которая вышла в прокат 7 декабря 2023 года. По сюжету парень Артем в новогоднюю ночь берется ограбить пять квартир, чтобы собрать выкуп за своего похищенного брата Павла. Однако на самом деле Павел инсценировал свое похищение, чтобы нажиться за счет Артема. Не зная этого, доверчивый и добрый Артем выбирает квартиры, хозяева которых уехали отмечать Новый год. Однако при первом ограблении парень путает квартиры и сталкивается с оставленной без присмотра 11-летней девочкой Стефанией. Дело в том, что ее мама работает фельдшером на скорой, в связи с чем была вынуждена оставить дочь одну. Стефания отбирает у Артема листок бумаги со списком квартир и съедает его. При этом девочка успела заучить адреса. Из-за этого Артему приходится взять Стефанию в качестве сообщницы, по пути удовлетворяя ее капризы.

В концовке фильма Артем и Стефания ссорятся, но затем мирятся, оказавшись в гостях у подобравшего их на дороге Михаила Ивановича и его друзей. Во время салюта Артем решает ограбить Михаила Ивановича. Стефания его отговаривает и отказывается участвовать в этом преступлении. Она уезжает домой на такси. Проснувшись, она видит маму. Тем временем Артем вручает выкуп «похитителям» Павла. Получив ценности, сообщники Павла сбегают, бросив его. Артем понимает, что брат его обманул. Выясняется, что Артем передумал обкрадывать Михаила Ивановича. Вместо этого он продал ему свою любимую антикварную машину, которая так понравилась Михаилу Ивановичу. Несмотря на произошедшее, Артем и Павел мирятся. В финале фильма Артем, переодевшись в Деда Мороза, находит маму Стефании и передает ей билеты в Италию, которые Стефания мечтала подарить маме. Стефания догоняет Артема и благодарит его. Артем затем показывает, что себе он тоже купил билет в Италию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Одна дома
Одна дома комедия
2024, Россия
6.0
