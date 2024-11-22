Меню
Чем закончился фильм «Новый год в Березовке»?

Чем закончился фильм «Новый год в Березовке»?

22 ноября 2024
Наш ответ:

«Новый год в Березовке» — российская праздничная комедия для всей семьи, вышедшая в прокат 7 ноября 2024 года. В центре сюжета — семейство Морозовых в лице супружеской пары и из детей Насти и Кирюши. Морозов работает реквизитором на съемках кино. Воспользовавшись выпавшей возможностью, он решает отметить Новый год в большом особняке, арендованном богатым продюсером для съемок боевика о бандите Аллигаторе. По пути Морозовы решают подбросить чету Кошкиных. Те замечают у Морозовых сумку с бутафорскими деньгами и принимают их за настоящие. Тогда Кошкины решают позже ограбить Морозовых, проникнув в особняк. Из-за того, что Настя и Кирюша проказничали, родители решают их на время оставить дома одних. Именно в это время туда наведываются коварные Кошкины. Они похищают детей, требуя за них выкуп. Заканчивается эта история хорошо: злодеи наказаны, а Морозовы переживают счастливое воссоединение.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новый год в Берёзовке
Новый год в Берёзовке комедия, семейный
2024, Россия
7.0
