Чем закончился фильм «Новый год в Березовке»?

Наш ответ:

«Новый год в Березовке» — российская праздничная комедия для всей семьи, вышедшая в прокат 7 ноября 2024 года. В центре сюжета — семейство Морозовых в лице супружеской пары и из детей Насти и Кирюши. Морозов работает реквизитором на съемках кино. Воспользовавшись выпавшей возможностью, он решает отметить Новый год в большом особняке, арендованном богатым продюсером для съемок боевика о бандите Аллигаторе. По пути Морозовы решают подбросить чету Кошкиных. Те замечают у Морозовых сумку с бутафорскими деньгами и принимают их за настоящие. Тогда Кошкины решают позже ограбить Морозовых, проникнув в особняк. Из-за того, что Настя и Кирюша проказничали, родители решают их на время оставить дома одних. Именно в это время туда наведываются коварные Кошкины. Они похищают детей, требуя за них выкуп. Заканчивается эта история хорошо: злодеи наказаны, а Морозовы переживают счастливое воссоединение.