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Чем закончился фильм "На помощь!"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 апреля 2026 Дата обновления ответа: 2 апреля 2026

«На помощь!» — приключенческая хоррор-комедия, вышедшая на экраны в начале 2026 года и ставшая хитом во всем мире.

Каким получился финал картины

Фильм «На помощь!» заканчивается неожиданно. В финале фильма «На помощь» Линда, пытаясь сохранить свою новую жизнь с Брэдли, идёт на чудовищное преступление. На острове она случайно сталкивается с Зури — настоящей невестой Брэдли, которая приплыла на катере, чтобы спасти жениха и возможных выживших после крушения. Линда хладнокровно заманивает девушку и владельца катера на скалистый обрыв и сталкивает их в пропасть.

Однако совесть мучает её: несколько дней она не встаёт с постели, и Брэдли вынужден охотиться в одиночку. На берегу он находит тело Зури, присыпанное песком, и мгновенно понимает, кто убийца. Линда признаётся, и между ними завязывается жестокая драка. Брэдли ранен ножом, Линда теряет глаз, но он вынужден бежать.

На другой стороне острова мужчина находит роскошную пустующую виллу с едой и удобствами. Но Линда уже там — она давно знала об этом месте. Она наставляет на Брэдли дробовик. Тот лживо клянётся в любви, выхватывает оружие… и понимает, что оно не заряжено. Линда убивает его клюшкой для гольфа.

Спустя год Линда, спасшаяся на самодельном плоту, становится богатой бизнесвумен и захватывает контроль над компанией семьи Престон. Она даёт интервью на турнире по гольфу, рассказывая об экранизации своих мемуаров, где выставляет себя единственной выжившей в катастрофе. Никто не знает правды. Линда уезжает на роскошной машине со своим попугаем — победительница, которой всё сошло с рук.

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На помощь!
На помощь! ужасы, триллер
2026, США
7.0
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