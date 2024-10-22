Меню
Чем закончился фильм «Мастер и Маргарита»?

Чем закончился фильм «Мастер и Маргарита»?

22 октября 2024
Наш ответ:

«Мастер и Маргарита» — российский фильм на основе знаменитого одноименного романа Михаила Булгакова. Премьера в кинотеатрах состоялась 25 января 2024 года. Режиссером выступил Михаил Локшин. Работая над сценарием вместе с Романом Кантором, он переосмыслил литературный первоисточник, внеся некоторые изменения и сместив акценты, так что картина не является точной киноадаптацией.

Как и в книге, в «Мастере и Маргарите» Локшина основное действие разворачивается в Москве 1930-годов. Параллельно развиваются несколько сюжетных линий. Преуспевающий писатель, в дальнейшем прозванный Мастером, подвергается остракизму из-за своей пьесы о Понтии Пилате и враз становится изгоем. В это же время Мастер знакомится с замужней девушкой Маргаритой. Они влюбляются друг в друга и тайком встречаются какое-то время. Любовь Маргариты вдохновляет Мастера написать свое главное произведение — роман, в котором изображены люди из реального окружения писателя. В этой книге в Москву под личиной Воланда прибывает сам Сатана вместе со своей свитой. Прототипом Сатаны становится харизматичный иностранец, с которым повстречался Мастер. Воланд и его подручные устраивают в столице хаос, включая сеанс черной магии на сцене театра. Власти узнают, что Мастер пишет неугодную режиму опасную книгу и заявляются в его квартиру с обыском. Мастер сжигает роман, но ему это не помогает — его отправляют на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Там Мастер восстанавливает и заканчивает свой роман, завещает рукопись Маргарите, а затем совершает самоубийство. Маргарита получает рукопись, читает ее и принимает смертельный яд. В романе Маргарита становится ведьмой, помогает Воланду провести адский бал, а затем воссоединяется с Мастером.

