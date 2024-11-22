Меню
Чем закончился фильм «Лучшее время года»?

Олег Скрынько 22 ноября 2024 Дата обновления: 22 ноября 2024
Наш ответ:

«Лучшее время года» — американская рождественская мелодрама с элементами комедии, вышедшая в 2008 году. В центре сюжета — преуспевающая бизнесменка Дженнифер, в одиночку воспитывающая сына Брайана. Также она встречается с меркантильным бизнесменом Ричардом. К ней на Рождество приезжает ее дядя Ральф, 38 лет служивший в полиции Нью-Йорка. Дженнифер давно неведом дух Рождества, поскольку, когда она была маленькой, ее мама всегда была в разъездах, а отец рано умер. Ральф во многом заменил Дженнифер отца. Кроме того, Дженнифер пострадала от того, что отец Брайана бросил ее.

В аэропорту по пути к Дженнифер Ральф знакомится с беззаботным поваром Морганом Дерби. Поскольку рейс Моргана отменяют из-за нелетной погоды, Ральф приглашает его провести Рождество вместе с ним, Дженнифер и Брайаном. Дженнифер неохотно соглашается принять Моргана в качестве гостя. Вскоре молодые люди обнаруживают, что совершенно друг на друга не похожи. Морган — беззаботный и беспечный, тогда как Дженнифер помешана на контроле. При этом Ральф уверен, что Дженнифер и Морган стали бы отличной парой. Из-за этого Ральф не дает Дженнифер избавиться от Моргана. Моргану удается подружиться с Брайаном и создать в доме атмосферу волшебства. Тем временем Ричард делает предложение Дженнифер. Колеблясь, она соглашается. Моргана помолвка расстраивает. По просьбе Ричарда он уезжает. Дженнифер расстраивается, когда узнает об уходе Моргана. Девушка наконец осознает, что она любит Моргана. Разорвав помолвку, она спешит за возлюбленным в аэропорт. Там она случайно признается в своих чувствах через систему радиовещания. Услышав это, Морган бросается к ней. Они мирятся и возвращаются в дом Дженнифер, чтобы отпраздновать Рождество.

