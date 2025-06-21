Чем закончился фильм «Лило и Стич»?

Наш ответ:

«Лило и Стич» — американский приключенческий научно-фантастический фильм для все семьи, представляющий собой ремейк одноименного мультика 2002 года. Действие разворачивается на Гавайях. В центре сюжета — местная маленькая девочка Лило Пелекаи. Среди сверстников она чувствует себя белой вороной. Кроме того, у Лило нет родителей. Воспитывает девочку ее старшая сестра Нани, которая боится, что социальная служба заберет у нее Лило. Больше всего на свете Лило желает обрести друга. Однажды она знакомится с инопланетным существом 626, который похож на смесь коалы и собаки. Он был создан в космической лаборатории, но сбежал и потерпел крушение на Земле. Лило нарекает нового друга Стичем. В то же время отыскать и схватить Стича стремятся его создатель доктор Джамба и агент Пликли.



В концовке Джамба сажает Стича на звездолет и собирается стереть его приобретенную эмпатию. Лило удается тоже пробраться на борт. Лило освобождает Стича, а звездолет падает в океан. Стич спасает Лило, но сам тонет. Нани и ее друг Дэвид подхватывают Лило. После Нани ныряет за Стичем. Девушка вытаскивает зверька из воды. На место прибывает агент ЦРУ Бабблз и Пликли. В итоге Дэвид приводит Стича в чувства. После из космоса прилетает Верховный консул. Она арестовывает Джамбу и позволяет Стичу остаться с Лило.



Нани, Лито и Стич возвращаются домой. Социальная работница говорит Нани, что она может передать опеку над Лило Дэвиду и соседке Туту. Нани пользуется этим, чтобы поступить в университет. Она станет морским биологом. Нани проведывает Лило и Стича, используя портал Джамбы.