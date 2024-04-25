Чем закончился фильм «Лед 3»?

Наш ответ:

Главной героини заключительной части трилогии «Лед» является дочь Александра Горина по имени Надежда. Как и ее мать, девушка мечтает о спортивной карьере. Однажды она получает серьезную травму, которая, казалось бы, ставит крест на ее амбициях, но ей удается справиться с этой проблемой. Также становится известно, что у Ирины Сергеевны онкология. Надя очень за нее переживает, поскольку для нее Ирина не только тренер, но и материнская фигура. Когда Надя получает еще одно повреждение, Горин требует, чтобы она перестала тренироваться и забыла о коньках. Несмотря на это, девушка тайно продолжает занятия. Во время одной из тренировок она знакомится с хоккеистом Сергеем Орловым. Молодые люди влюбляются друг в друга. Сергей становится тренером Нади, а также прислушивается к советам Ирины Сергеевны. В итоге Надя добивается успеха на льду. Горин и Сергей изначально не ладили, но со временем они нашли общий язык. Горин одобряет отношения Нади и Сергея. В концовке фильма показан семейный обед. За столом сидят Горин, выздоровевшая Ирина Сергеевна, Надя и Сергей. Молодая пара сообщает о своем решении жить вместе.