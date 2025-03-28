Меню
Чем закончился фильм "Конклав"?

Чем закончился фильм "Конклав"?

Олег Скрынько 28 марта 2025 Дата обновления: 28 марта 2025
Наш ответ:

Кинокартина «Конклав» отличается яркими диалогами и непредсказуемым детективным сюжетом. Концовка удивила многих зрителей.

На третий день Лоуренс примиряется с Беллини и решает противостоять Тедеско. Во время шестого тура голосования он голосует за себя, но процесс прерывает взрыв, повреждающий Сикстинскую капеллу. Оказывается, по Европе прокатилась волна терактов. Тедеско требует войны с исламом, но Бенитес призывает не отвечать насилием на насилие. В седьмом туре кардиналы единогласно выбирают Бенитеса, который берёт имя Иннокентий. Лоуренс рад, но вскоре узнаёт, что у Бенитеса диагностированы женские репродуктивные органы. Тот отказался от операции, решив остаться таким, каким его создал Бог. В финале Лоуренс наблюдает за торжеством с окна своей комнаты.

Конклав
Конклав триллер
2024, Великобритания / США
7.0
