Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм "Исчезнувшая"?

Олег Скрынько 20 февраля 2025 Дата обновления: 20 февраля 2025
Наш ответ:

«Исчезнувшая» - один из самых известных триллеров 21 века, удививший публику необычным сюжетом. Напоминаем, чем закончился фильм.

В финале «Исчезнувшей» Эми возвращается домой, искусно обманув всех. Она инсценировала свое похищение, подставив мужа Ника, но после убийства Дези, который приютил ее, меняет план и делает из себя жертву. Покрытая кровью, она появляется перед домом и лжет прессе, полиции и даже Нику. Несмотря на подозрения, доказательств против нее нет. Ник вынужден играть роль идеального мужа, ведь Эми объявляет о своей беременности, заставляя его остаться. История завершается гнетущей атмосферой – Ник осознает, что он навсегда связан с этой женщиной, а Эми достигает своей цели, манипулируя окружающими, чтобы сохранить свой образ идеальной жены.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Исчезнувшая
Исчезнувшая триллер, драма
2014, США
8.0
