Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм "Интерстеллар"?

Чем закончился фильм "Интерстеллар"?

Олег Скрынько 5 декабря 2024 Дата обновления: 5 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм "Интерстеллар" заканчивается эмоциональной развязкой, объединяющей научную фантастику и человеческую драму. Главный герой, Купер, попадает в пятимерное пространство внутри чёрной дыры "Гаргантюа", где находит возможность передать важные данные о гравитации своей дочери Мёрф через гравитационные сигналы в прошлом. Это позволяет Мёрф решить уравнение, необходимое для спасения человечества.

Позже Купера спасают, и он оказывается на орбитальной станции "Купол" — новом доме человечества. Там он встречает пожилую Мёрф, которая благодарит его за спасение, но просит вернуться к своей жизни. Купер отправляется на поиски своей напарницы Бренд, которая завершает миссию на пригодной для жизни планете, готовясь начать новую главу для человечества. Фильм оставляет зрителю чувство надежды и размышления о связи между временем, любовью и выживанием человечества.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Интерстеллар
Интерстеллар фантастика
2014, США / Великобритания
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше