Чем закончился фильм "Интерстеллар"?

Наш ответ:

Фильм "Интерстеллар" заканчивается эмоциональной развязкой, объединяющей научную фантастику и человеческую драму. Главный герой, Купер, попадает в пятимерное пространство внутри чёрной дыры "Гаргантюа", где находит возможность передать важные данные о гравитации своей дочери Мёрф через гравитационные сигналы в прошлом. Это позволяет Мёрф решить уравнение, необходимое для спасения человечества.



Позже Купера спасают, и он оказывается на орбитальной станции "Купол" — новом доме человечества. Там он встречает пожилую Мёрф, которая благодарит его за спасение, но просит вернуться к своей жизни. Купер отправляется на поиски своей напарницы Бренд, которая завершает миссию на пригодной для жизни планете, готовясь начать новую главу для человечества. Фильм оставляет зрителю чувство надежды и размышления о связи между временем, любовью и выживанием человечества.

