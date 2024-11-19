Чем закончился фильм «Дворец»?

Наш ответ:

«Дворец» — комедия Романа Поланского, вышедшая в российский прокат 23 ноября 2023 года. Действие разворачивается в роскошном швейцарском отеле в преддверии наступления 2000-го года. Управляющий отеля Хансуэли Копф и персонал занимаются приготовлениями к масштабной вечеринке, на которой будут миллионеры, представители современной аристократии, забытые и постаревшие звезды, подозрительного вида русские, а также многие другие колоритные персонажи.



В фильме нет единой сюжетной линии, поскольку он состоит из набора зарисовок из жизни эксцентричных богачей. В число героев входят: бывшая итальянская порнозвезда Бонго; знаменитый пластический хирург доктор Лима, страдающий от болезни Альцгеймера; пожилая маркиза де ла Валль, любящая свою собачку больше, чем людей; 90-летний магнат Артур Уильям Даллас III, который отмечает годовщину свадьбы с 20-летней девушкой Магнолией; загадочный богач Уилл Краш, который близок к разорению. К ним присоединяется русский парень Антон, который поручает Хансуэли спрятать в подвале чемоданы, набитые деньгами. Единственный ключ от подвала управляющий дает Антону.



Чтобы вернуть свое состояние, Краш пытается подкупить скромного банкира Каспара Телля. Этому плану мешает появление чеха, который утверждает, что является сыном Краша. Хансуэли вынужден поселить чеха и его семью в отеле. Тем временем маркиза беспокоится о своей заболевшей собачке. Доктор Лима утверждает, что у собачки завелись паразиты, поскольку она питается икрой. Возможно, такие же паразиты завелись у самой маркизы. Маркиза утешается услугами красивого польского сантехника.



Даллас и Магнолия отмечают годовщину брака. Даллас умирает во время секса с девушкой. Она обращается за помощью к Хансуэли. Из-за юридических формальностей Магнолия сможет унаследовать огромное состояние Далласа только при условии, что брак с ним продлился минимум год. По этой причине по крайней мере до полуночи Хансуэли приходится путем разных ухищрений скрывать смерть старика.



Вскоре после начала вечеринки прибывает русский посол, который рассказывает Антону, что ввиду ухода с поста президента Бориса Ельцина спрятанные в чемоданах деньги должны исчезнуть. Таким образом, деньги можно поделить между русскими гостями. Антон угощает марихуаной Телля, который начинает тратить деньги, которых у него нет, на необычайно дорогое шампанское. Обнаружив, что его долг составляет $12 тыс., он бросается на поиски Краша. Однако у Телля случается сердечный приступ — его спасают Хансуэли и предполагаемый сын Краша.



В конце вечеринки русский посол и Антон отправляются в подвал, чтобы поделить деньги. Однако Антон случайно запирает посла в подвале с единственным ключом. Антон обращается за помощью к Хансуэли, но тот, истощенный проблемами гостей, отказывается помочь.