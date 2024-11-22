Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм "Дом странных детей мисс Перегрин"?

Олег Скрынько 22 ноября 2024 Дата обновления: 22 ноября 2024
Наш ответ:

Финал фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин» знаменитого режиссера Тима Бертона завершает фантастическую историю на ноте надежды и приключений. Главный герой, Джейкоб, побеждает злодея Баррона и его приспешников, используя свои новые навыки и способности странных детей. Вместе они спасают мисс Перегрин и других имбрины, попавших в плен.

После этого Джейкоб решает остаться с детьми в их временной петле, но благодаря неожиданному повороту событий находит способ вернуться к ним, путешествуя по другим петлям времени. Теперь у него есть цель — быть частью этого необычного мира и защитником своих новых друзей. Финал дарит зрителям ощущение завершенности, но оставляет простор для продолжения приключений.

Дом странных детей мисс Перегрин
Дом странных детей мисс Перегрин фэнтези, приключения
2016, США
7.0
