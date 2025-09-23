Меню
Чем закончился фильм «Долгая прогулка»?

Чем закончился фильм «Долгая прогулка»?

Олег Скрынько 23 сентября 2025 Дата обновления: 23 сентября 2025
Наш ответ:

«Долгая прогулка» — американский драматический триллер, снятый по одноименному произведению Стивена Кинга. В российский прокат фильм вышел 18 сентября 2025 года.

О чем фильм

Действие разворачивается недалеком будущем, когда неведомая война превратила США в бедное тоталитарное государство во главе с военными. В центре сюжета — ежегодное соревнование на выносливость между молодыми людьми. Согласно правилам, они должны безостановочно идти пешком до тех пор, пока не останется лишь один. Тех, кто сходит с дистанции, расстреливают. Главными героями выступают Рэймонд Гэррети и ставший его другом Питер Макврайс. За соблюдением правил следит суровый Майор, олицетворяющий артиутопическую Америку. Победитель получает немыслимую сумму денег и осуществление одного желания.

Что показали в конце

В итоге до финиша доходят Рэй и Пит. Изначально Пит хочет сдаться ради победы Рэя, но происходит наоборот. Рэй намеренно незаметно отстает и погибает. По ходу пути Рэй и Пит вели философский спор о том, как вести себя в мире, где царит насилие и подавление свободы. Рэй признался, что в случае победы попросит автомат, чтобы застрелить Майора и тем самым попытаться изменить общую ситуацию в стране. Пит же настаивает на том, что радоваться стоит каждому мгновению жизни, даже если они тяжелые, а убийство Майора — не выход. Победив, Пит все-таки решает исполнил желание Рэя и стреляет в Майора. Затем он уходит вдаль по темной улице.

Долгая прогулка
Долгая прогулка ужасы
2025, США
7.0
