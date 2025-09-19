Меню
Чем закончился фильм «Брат 2»

Олег Скрынько 19 сентября 2025 Дата обновления: 19 сентября 2025
Наш ответ:

«Брат 2» — прямой сиквел культового криминального фильма «Брат», режиссером которого также выступил Алексей Балабанов. Обе ленты стали классикой современного отечественного кинематографа и разошлись на цитаты.

Фильм «Брат 2» завершается тем, что Данила Багров, приехавший в США, распутывает историю с убийством своего товарища. Он находит виновных, наказывает их и помогает брату погибшего — хоккеисту — освободиться от давления криминальных боссов. После череды перестрелок и опасных столкновений Данила показывает, что для него главное — справедливость и верность друзьям. В финале он уезжает из Америки, где остались его враги и решённые проблемы, и отправляется домой. По дороге он произносит ставшую знаковой фразу о том, что сила не в деньгах, а в правде. Этот финал закрепил за героем образ народного мстителя и борца за справедливость.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Брат 2
Брат 2 боевик, криминал
2000, США / Россия
8.0
