Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «9 с половиной недель»?

Чем закончился фильм «9 с половиной недель»?

Олег Скрынько 18 марта 2025 Дата обновления: 18 марта 2025
Наш ответ:

«9 с половиной недель» — знаменитая эротическая драма, вышедшая в 1985 году. Фильм повествует о работающей в художественной галерее девушке Элизабет, которая знакомится с искусным соблазнителем Джоном и оказывается вовлечена в сводящую с ума любовную игру. Пара пробует разные сексуальные практики. Со временем Элизабет эмоционально привязывается к Джону, но это выливается в болезненную зависимость, поскольку он не проявляет к ней и ее чувствам должного уважения. Джон берте в игровой и эксцентричной форме берет под контроль Элизабет.

Отношения с Джоном становятся все более непредсказуемыми и опасными. В то же время Элизабет не теряет способности мыслить разумно. В концовке фильма она успешно открывает крупную выставку, но там же у нее случается срыв — она плачет в углу. На следующее утро Элизабет покидает квартиру Джону, а он пытается ее остановить, признаваясь, что любит ее. Элизабет все равно уходит. Она идет через толпу и плачет. Джон тем временем ждет, что она вернется, но главная героиня находит в себе силы этого не сделать. В итоге она побеждает в этой психологической игре.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше