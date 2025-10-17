«Жестокий романс» — советская мелодрама 1984 года, снятая знаменитым режиссером Эльдаром Рязановым.

Чем заканчивается «Жестокий романс»

Фильм «Жестокий романс» заканчивается трагически. Обманутая Паратовым, который провёл с ней ночь и отказался на ней жениться, Лариса оказывается в отчаянии. Ей предлагает стать содержанкой богач Кнуров. Униженная и разочарованная, Лариса соглашается, заявляя, что раз не нашла любви, то будет искать золото.



В этот момент появляется её жених Карандышев. Он умоляет её вернуться, но Лариса, видя в нём лишь часть своего унижения, отказывается. В припадке ревности и бессилия Карандышев стреляет в неё со словами: «Так не доставайся же ты никому!»



Умирая, Лариса смотрит на виновных в её гибели мужчин — Паратова, Кнурова, Вожеватова — и с горькой иронией произносит: «Благодарю...» Финал подчёркивает жестокость мира, где её трагедия остаётся незамеченной на фоне продолжающегося веселья цыган.