Чем заканчивается «Ужасающий 3»?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 1 ноября 2024
Наш ответ:

«Ужасающий» — хоррор-франшиза режиссера и сценариста Дэмиена Леоне, в которой сочетаются элементы слэшера, сплэттера и мистики. В этой серии фильмов развивается единая история, которая получит продолжение в официально анонсированной четвертой части. Напомним, что в концовке сиквела девушка Сиенна при содействии своего брата Джонатана в решающей битве обезглавливает клоуна Арта волшебным мечом. Однако Арт возрождается при помощи жуткой девочки-демона, которая завладевает душой и телом Вики — это еще одна жертва Арта, которая выжила по итогам первого фильма ценой ужасных увечий и психических нарушений.

В «Ужасающем 3» Арт и Вики начинают терроризировать округ Майлз в канун Рождества. В финале фильма, который имеет место в новом доме Сиенны, они жестоко убивают тетю Сиенны, ее мужа и Джонатана, а также собираются расправиться с Гэбби, юной племянницей антагонистки. Однако Сиенне удается вновь завладеть волшебным мечом. Девушка убивает Вики, но Арту удается сбежать. Тем временем под трупом Вики разверзается портал в ад. Несмотря на отчаянные усилия Сиенны, Гэбби падает туда вместе с волшебным мечом. Сиенна клянется разыскать Гэбби. Арт в это время дожидается автобуса на остановке.

Ужасающий 3
Ужасающий 3 ужасы
2024, США
6.0
