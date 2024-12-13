Чем заканчивается фильм «Властелин колец: Возвращение короля»?

Наш ответ:

«Властелин колец: Возвращение короля» (2003) — заключительная часть эпической фэнтезиной трилогии на основе произведений Джона Толкина. Это история о том, как представители разных народов волшебной страны Средиземье объединились в борьбе против могущественного злодея Саурона. Ключом к победе над ним становится уничтожение Кольца Всевластья, которое он создал, заключив в него часть своей силы. Хоббиты Фродо и Сэм берут кольцо и отправляются с ним в Мордор, являющийся обителью Саурона. Тем временем люди во главе с рыцарем Арагорном, а также эльфы и гномы вступают в битву с орками, служащими Саурону. Заканчивается фильм тем, что Фродо при помощи Сэма все-таки удается разрушить Кольцо Всевластья. Вместе с ним в лаву падает Голлум. Саурон побежден раз и навсегда. Армия Арагорна разбивает орков. Мордор проваливается под землю, Роковая гора извергается, но Фродо и Сэму удается спастись. Гэндальф подбирает хоббитов, после чего выжившие члены Братства воссоединяются. Арагорна нарекают королем Гондора. Он женится на Арвен. Хоббиты возвращаются в родной Шир. Сэм женится на Рози Коттон. Спустя четыре года Фродо уходит из Средиземья в Валинор вместе с дядей Бильбо, Гэндальфом и эльфами. Фродо оставляет Сэму книгу, в которой изложены их приключения.