Чем заканчивается фильм «Властелин колец: Братство кольца»?

Наш ответ:

«Властелин колец: Братство кольца» — первая часть эпической фэнтезийной трилогии Питера Джексона на основе произведений Джона Толкина. Фильм вышел в 2001 году. Действие разворачивается в волшебной стране Средиземье. По сюжету несколько хоббитов во главе с Фродо отправляются в обитель злодея Саурона под названием Мордор, чтобы там уничтожить Кольцо Всевластья. Это кольцо Саурон создал, чтобы захватить Средиземье. Фродо и его друзья становятся членами Братства кольца, в которое также входят другие персонажи, объединившиеся для борьбы с Сауроном и его воинством орков. В Братство вошли Фродо, Сэм, Мерри, Пиппин, волшебник Гэндальф, эльф Леголас, гном Гимли, а также рыцари Боромир и Арагорн. Заканчивается фильм тем, что Братство сталкивается с племенем орков во главе с Лурцем. Они нападают на хоббитов. Боромир пытается забрать кольцо себе, но в итоге отгоняет наваждение и стает на защиту Мерри и Пиппина. Боромир героически погибает. Прибывший Арагорн убивает Лурца. После этих событий Фродо решает отправиться в Мордор один. Его спутником становится Сэм.