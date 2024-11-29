Чем заканчивается фильм «Служебный роман»?

Наш ответ:

«Служебный роман» — знаменитая комедийная мелодрама Эльдара Рязанова, вышедшая в 1977 году. По сюжету застенчивый и неуклюжий статистик Анатолий Новосельцев, следуя совету своего преуспевающего коллеги Самохвалова, решает поухаживать за своей начальницей Людмилой Прокофьевной Калугиной, чтобы получить повышение. Эта одинокая женщина позабыла о своей женственности, будучи полностью погружена в работу. Новосельцев начинает проявлять неловкие знаки внимания, что сначала сбивает с толку Калугину. Постепенно герои сближаются и по-настоящему влюбляются друг в друга. Доходит до романтического свидания в квартире Калугиной. Людмила Прокофьевна расцветает и потрясает подчиненных своим новым обликом. Меняется в лучшую сторону и Новосельцев, который едва ли не впервые в жизни чувствует уверенность в себе.



В конце фильма Самохвалов, чтобы отомстить за нанесенную до этого обиду, рассказывает Калугиной, что Новосельцев ухаживал за ней в корыстных целях. Тогда пораженная Калугина дает Новосельцеву повышение. Новосельцев признается, что сначала действительно хотел лишь карьерного успеха, но затем это переросло в искренние чувства. Новосельцев признается Людмиле Прокофьевне в любви, но она ему не верит. Новосельцев отказывается от новой должности и пишет заявление об увольнении. Калугина не принимает заявление. Герои ссорятся, а затем начинают драться. Новосельцев сбегает и садится в служебную машину. Калугина бросается за ним. На заднем сидении авто Новосельцев обнимает и целует измученную, но успокоившуюся возлюбленную. Согласно заключительным титрам, через девять месяцев и Новосельцева и Калугиной родился ребенок.