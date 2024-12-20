Меню
Чем заканчивается фильм «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» — вторая часть приключенческой фэнтези-франшизы «Пираты Карибского моря». Премьера картины состоялась в 2006 году. В заключительном акте Дейви Джонс и Кракен нападают на корабль «Черная жемчужина». Они убивают большую часть экипажа и разрушают все шлюпки, кроме одной. Джек отплывает на уцелевшей шлюпке, но затем возвращается, чтобы сразиться с Кракеном. Гигантский кальмар получает ранение после взрыва пороха и рома. Джек Воробей отдает приказ выжившим покинуть судно. Элизабет осознает, что Кракен нацелен только на Джека. Прибегнув к хитрости, она привязывает его к мачте, чтобы тем самым спасти остальных. Кракен набрасывается на Джека и тянет корабль ко дну. Довольный произошедшим Джонс вскрывает сундук, но сердца внутри не оказывается. Норрингтон вручает Беккету свидетельство и сердце Джонса, что позволяет ему официально вернуться на флот. Кроме того, Ост-Индская торговая компания получает конроль над Джонсом, кораблем «Летучий голландец» и Кракеном. Экипаж Джека прибывает к Тие Дальме. Там они обсуждают спасение Воробья. Дальма знакомит их с восставшим из мертвых капитаном Гектором Барбоссом. Именно под его руководство команда Джека отправляется на Край света, чтобы его спасти.

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
7.0
