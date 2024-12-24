Меню
Чем заканчивается фильм "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"?

Чем заканчивается фильм "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

Финал фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» приносит развязку приключений. Генри Тернер и Карина Смит уничтожают трезубец Посейдона, что снимает все морские проклятия. Уилл Тернер, отец Генри, освобождается от вечной службы на «Летучем Голландце» и возвращается к Элизабет Суонн. Семья воссоединяется, чтобы начать новую жизнь.

Джек Воробей, избежавший гибели в финальной битве с капитаном Салазаром, вновь оказывается свободным, но без корабля. Однако он находит старую команду и отправляется в новые странствия, сохраняя свой дух авантюриста. После титров нам показывают зловещий намек: Уилл и Элизабет спят в своей комнате, когда тень с клешней, напоминающей Дейви Джонса, проникает к ним. Уилл просыпается, но никого не видит, хотя под кроватью остаются следы моря. Это загадочное окончание оставляет вопрос о возможном возвращении Дейви Джонса в будущем.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
