Чем заканчивается фильм "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"?

Наш ответ:

Финал фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» приносит развязку приключений. Генри Тернер и Карина Смит уничтожают трезубец Посейдона, что снимает все морские проклятия. Уилл Тернер, отец Генри, освобождается от вечной службы на «Летучем Голландце» и возвращается к Элизабет Суонн. Семья воссоединяется, чтобы начать новую жизнь.



Джек Воробей, избежавший гибели в финальной битве с капитаном Салазаром, вновь оказывается свободным, но без корабля. Однако он находит старую команду и отправляется в новые странствия, сохраняя свой дух авантюриста. После титров нам показывают зловещий намек: Уилл и Элизабет спят в своей комнате, когда тень с клешней, напоминающей Дейви Джонса, проникает к ним. Уилл просыпается, но никого не видит, хотя под кроватью остаются следы моря. Это загадочное окончание оставляет вопрос о возможном возвращении Дейви Джонса в будущем.

