Чем заканчивается фильм «Отпуск по обмену»?

Наш ответ:

«Отпуск по обмену» — американский рождественский ромком 2006 года. В центре сюжета — две одинокие девушки, которые, чтобы отвлечься от своих печалей, решают обменяться домами на рождественские каникулы. Так, Айрис покидает свой домик в пригороде Лондона и поселяется в роскошном особняке в Лос-Анджелесе. В противоположном направлении следует Аманда. Для обеих героинь этот опыт стал поворотным. Они не только исцелили свои сердца, но и обрели новую любовь. Аманда сошлась с Грэмом, братом Айрис. Сама же Айрис обрела пару в лице композитора Майлза, который пишет музыку для фильмов. Заканчивается фильм тем, Аманда, Айрис, Грэм, Майлз, а также две маленькие дочери Грэма собираются вместе на праздник в доме Грэма.