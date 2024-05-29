Чем заканчивается фильм «Онегин»?

Наш ответ:

«Онегин» — киноадаптация классического романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», снятая Сариком Андреасяном по сценарию Алексея Гравицкого. В фильме довольно точно воспроизводится незамысловатая сюжетная основа литературного первоисточника, хотя очевидно, что величие этого произведение состоит вовсе не в мелодраматических коллизиях.



«Онегин» заканчивается так же, как роман Пушкина. Спустя несколько месяцев после дуэли, на которой Онегин застрелил Ленского, несостоявшаяся жена погибшего Ольга вступила в брак с военным и покинула отчий дом, решив, что не может вечно скорбеть по покойному жениху. Татьяна с матерью спустя время тоже уехали и обосновались в Москве. Через пару лет Татьяна вышла замуж за зажиточного генерала, с которым был знаком Онегин. Татьяна превращается в настоящую леди, ведущую насыщенную светскую жизнь. Увидев Татьяну вновь, Онегин удивляется и задумывается о том, что напрасно не ответил ей взаимностью в прошлом. Он пишет Татьяне письмо. Они встречаются. Татьяна признается, что по-прежнему любит Евгения, но отвергает его, сохраняя верность мужу.