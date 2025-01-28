Чем заканчивается фильм "Носферату"?

Наш ответ:

«Носферату» Роберта Эггерса является прямым ремейком одноименного немого фильма 1922 года. Он очень точно повторяет финал, который был в оригинальной кинокартине.



В развязке таинственный граф Орлок, который является вампиром, по влечению страсти и жажды крови приходит к молодой женщине Эллен. Она в свою очередь знает, что единственный способ уничтожить вампира — заставить его остаться до рассвета рядом с невинной жертвой, отвлечённой любовью. Эллен жертвует собой, заманивая Орлока, который забывает об осторожности и не замечает, как наступает рассвет. Первые лучи солнца уничтожают вампира, и его тёмные чары рассеиваются. Однако Эллен умирает от потери крови, успев спасти мужа и покончить с угрозой для города.