Чем заканчивается фильм "Носферату"?

Чем заканчивается фильм "Носферату"?

Олег Скрынько 28 января 2025 Дата обновления: 28 января 2025
Наш ответ:

«Носферату» Роберта Эггерса является прямым ремейком одноименного немого фильма 1922 года. Он очень точно повторяет финал, который был в оригинальной кинокартине.

В развязке таинственный граф Орлок, который является вампиром, по влечению страсти и жажды крови приходит к молодой женщине Эллен. Она в свою очередь знает, что единственный способ уничтожить вампира — заставить его остаться до рассвета рядом с невинной жертвой, отвлечённой любовью. Эллен жертвует собой, заманивая Орлока, который забывает об осторожности и не замечает, как наступает рассвет. Первые лучи солнца уничтожают вампира, и его тёмные чары рассеиваются. Однако Эллен умирает от потери крови, успев спасти мужа и покончить с угрозой для города.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Носферату
Носферату драма, фэнтези, ужасы
2024, Чехия / США
7.0
