Чем заканчивается фильм «Любовь Советского Союза»?

«Любовь Советского Союза» — эпичная российская мелодрама, в которой любовная интрига разворачивается на фоне эпохальных исторических перемен. Картина вышла в прокат 7 ноября 2024 года. Действие начинается в конце 1930-х годов. Главная героиня — популярная актриса Галина, которая по любви выходит замуж за летчика-испытателя и Героя Советского Союза Анатолия Коврова. В то же время в Галину безумно влюбляется драматург Кирилл Туманов. После смерти Коврова на разразившейся Второй мировой войне Галина переживает ряд тяжелейших испытаний. Она едва не попадает в тюрьму, избегает смерти от тифа, а также становится жертвой доносов. В концовке, однако, она воссоединяется с Тумановым, так что любовь в итоге побеждает.
