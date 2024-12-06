Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем заканчивается фильм «Любовь и голуби»?

Чем заканчивается фильм «Любовь и голуби»?

Олег Скрынько 6 декабря 2024 Дата обновления: 6 декабря 2024
Наш ответ:

«Любовь и голуби» (1984) — знаменитая советская мелодрама, снятая Владимиром Меньшовым. Фильм повествует о супругах Василии и Надежде, которые вместе со взрослыми детьми проживают в деревне. Однажды Вася отправляется по специальной путевке на курорт, где у него случается роман с утонченной горожанкой Раисой Захаровной. После отдыха Вася вернулся не домой, а в квартиру к любовнице. Это известие шокирует Надю, детей и соседей. Надя проклинает мужа за измену, хотя начинает осознавать, что в произошедшем отчасти виновата сама, поскольку постоянно бранила мужа. Спустя время, Вася осознает, что с Раисой Захаровной он себя чувствует не в своей тарелке, и начинает тосковать по дому. Он уходит от Раисы Захаровны и просит прощения у семьи. Надя показательно отказывает ему в возвращении домой, но позже тайком ходит к нему на романтические свидания. Между супругами вновь вспыхивает страсть. Когда же Надя узнает, что беременна, Вася наконец возвращается домой. В конце фильма они провожают в армию сына Леньку.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше