Чем заканчивается фильм «Любовь и голуби»?

«Любовь и голуби» (1984) — знаменитая советская мелодрама, снятая Владимиром Меньшовым. Фильм повествует о супругах Василии и Надежде, которые вместе со взрослыми детьми проживают в деревне. Однажды Вася отправляется по специальной путевке на курорт, где у него случается роман с утонченной горожанкой Раисой Захаровной. После отдыха Вася вернулся не домой, а в квартиру к любовнице. Это известие шокирует Надю, детей и соседей. Надя проклинает мужа за измену, хотя начинает осознавать, что в произошедшем отчасти виновата сама, поскольку постоянно бранила мужа. Спустя время, Вася осознает, что с Раисой Захаровной он себя чувствует не в своей тарелке, и начинает тосковать по дому. Он уходит от Раисы Захаровны и просит прощения у семьи. Надя показательно отказывает ему в возвращении домой, но позже тайком ходит к нему на романтические свидания. Между супругами вновь вспыхивает страсть. Когда же Надя узнает, что беременна, Вася наконец возвращается домой. В конце фильма они провожают в армию сына Леньку.