Чем заканчивается фильм «Красный шелк»?

Чем заканчивается фильм «Красный шелк»?

Олег Скрынько 27 февраля 2025 Дата обновления: 27 февраля 2025
Наш ответ:

«Красный шелк» — российско-китайский шпионский триллер, действие которого разворачивается в 1927 году. В прокат картина вышла 20 февраля 2025 года. По сюжету по Транссибирской магистрали посыльние Китайской коммунистической партии везут секретные документы, от которых зависят дальнейшие отношения между СССР и Китаем. Вместе с курьерами на поезде, следующем по маршруту Владивосток — Москва, под видом рядовых пассажиров оказываются агенты Гоминьдана и иностранные шпионы. Кроме них, документы стремятся получить нанятые кем-то безжалостные бандиты. Китайских посыльных в пути охраняют лишь советские разведчики Анна Волкова и Федор Корнилов. Компанию им составляет неопытный переводчик Артем Светлов. Также на борт поезда проникает русский разведчик Николай Гарин, который из-за краха Российской империи застрял в Китае. Он надеется, что получит возможность вернуться в Россию, если поможет чекистам.

Фильм отличается запутанным сюжетом и массой неожиданных поворотов. В итоге секретные документы были доставлены в пункт назначения — они не попали ни к японцам, ни к англичанам. В Москве проводится съезд Коммунистической партии Китая. При этом в финале дан однозначный намек на продолжение, когда появляется легендарный советский разведчик Рихард Зорге.

Красный шелк

Красный шелк
Красный шелк детектив, боевик
2025, Россия
6.0
