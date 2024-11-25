Чем заканчивается фильм «Кавказская пленница»?

Наш ответ:

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966) — знаменитая советская комедия Леонида Гайдая. Фильм повествует об изучающему фольклор студенте Шурике, который невольно становится сообщником чиновника Саахова, задумавшего похитить и взять замуж студентку пединститута Нину. Саахов, вступив в сговор с дядей Нины, насильно удерживает девушку в своем доме. Когда Шурик осознает, что Саахов его обманул и использовал, он при помощи водителя Эдика освобождает Нину из заточения. Заканчивается фильм тем, что Нина, Шурик и Эдик наведываются поздно вечером к Саахову домой и пугают его кровавой расправой. В ужасе Саахов пытается сбежать через окно, но Эдик стреляет ему в ягодицы солью из ружья. В дальнейшем Саахов, Джабраил, а также помогавшие им Трус, Балбес и Бывалый предстают перед судом. Заканчивается фильм тем, что Нина, Шурик и ослик с поклажей идут по дороге, ведущей из города. Затем Нина садится на подъехавший микроавтобус и уезжает. Шурик следует за ней, оседлав ослика.