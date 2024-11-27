Меню
Чем заканчивается фильм «Ирония судьбы»?

Олег Скрынько 27 ноября 2024 Дата обновления: 27 ноября 2024
«Ирония судьбы, или С легким паром!» — новогодняя мелодрама, снятая Эльдаром Рязановым. По сюжету москвич Женя Лукашин, собирающийся жениться на Гале, по ошибке своих друзей в нетрезвом виде оказывается в Ленинграде в канун Нового года. Ничего не подозревая, Женя проникает в квартиру, которая почти ничем не отличается от его собственной. Там он знакомится с хозяйкой в лице Нади, а затем и с ее женихом Ипполитом. На почве ревности и недоразумений разражается скандал. Кроме того, обиженная Галя бросает Женю по телефону. В итоге Женя и Надя влюбляются друг в друга. Ближе к концу фильма измученный Ипполит смиряется с этим и уходит на мороз, приняв душ в одежде. Новогодняя ночь заканчивается. Надя думает, что спонтанная влюбленность обречена и побуждает Женю улететь обратно в Москву. Тот нехотя соглашается. Вернувшись в свою квартиру, Женя, переговорив с мамой, засыпает. Однако Надя не может противиться чувствам и в тот же день летит к Жене. Она заходит в его квартиру и садится у его кровати. Женя просыпается и, не веря своим глазам, нежно обнимает Надю. После в гости к Жене приходят его друзья с извинениями. Однако Женя благодарит их за то, что они отправили его в Ленинград. Женя представляет Надю своей маме, однако пожилая женщина дает понять, что не уверена в счастливом будущем новообразованной пары. «Поживем — увидим», — говорит она.

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
