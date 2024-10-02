Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем заканчивается фильм «Граф Монте-Кристо»?

Чем заканчивается фильм «Граф Монте-Кристо»?

Олег Скрынько 2 октября 2024 Дата обновления: 2 октября 2024
Наш ответ:

«Граф Монте-Кристо» — вышедший в 2024 году французский фильм, являющийся новой экранизацией одноименного классического романа Александра Дюма. На счету картины $71,9 кассовых сборов на международной арене. Производственный бюджет составил €42,9 млн. Авторы данной киноадаптации решили не менять основной сюжет литературного первоисточника, так что заканчивается этот трехчасовой фильм так же, как книга Дюма.

Сбежав из тюрьмы и узнав обо всем, что касается его несправедливого ареста и дальнейшей судьбы близких, Эдмон Дантес становится богачом. Он также обучается наукам и искусству манипулировать людьми. Под личиной графа Монте-Кристо и других вымышленных людей он поступательно мстит тем, кто отобрал у него возлюбленную и отца. При этом Эдмон добивается своей цели изощренно, доводя своих жертв не просто до смерти, а до отчаяния. В итоге, однако, протагонист осознает, что его методичная, но слепая месть принесла массу страданий не только его врагам.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо боевик, приключения, драма
2024, Франция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше