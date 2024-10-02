Чем заканчивается фильм «Граф Монте-Кристо»?

Наш ответ:

«Граф Монте-Кристо» — вышедший в 2024 году французский фильм, являющийся новой экранизацией одноименного классического романа Александра Дюма. На счету картины $71,9 кассовых сборов на международной арене. Производственный бюджет составил €42,9 млн. Авторы данной киноадаптации решили не менять основной сюжет литературного первоисточника, так что заканчивается этот трехчасовой фильм так же, как книга Дюма.



Сбежав из тюрьмы и узнав обо всем, что касается его несправедливого ареста и дальнейшей судьбы близких, Эдмон Дантес становится богачом. Он также обучается наукам и искусству манипулировать людьми. Под личиной графа Монте-Кристо и других вымышленных людей он поступательно мстит тем, кто отобрал у него возлюбленную и отца. При этом Эдмон добивается своей цели изощренно, доводя своих жертв не просто до смерти, а до отчаяния. В итоге, однако, протагонист осознает, что его методичная, но слепая месть принесла массу страданий не только его врагам.