Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем заканчивается фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

Чем заканчивается фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) — пятый фильм о приключениях юного волшебника, продуманного британской писательницей Джоан Роулинг. Четвертая часть заканчивается тем, что Волан-де-Морт возвращается во всем былом могуществе, обретя новое тело. В этой связи директор «Хогвартса» Альбус Дамблдор вновь созывает организацию Орден Феникса, которая была создана для целенаправленной борьбы со злодеем. Волан-де-Морт же пытается завладеть пророчеством, которое повествует о его судьбе. Это пророчество хранится в недрах Министерства магии. Именно там разворачивается кульминация фильма. Гарри, Рон, Гермиона и их друзья оказываются в секретных залах Министерства. Туда же прибывают Пожиратели смерти, служащие Волан-де-Морту. Также на место спешат члены Ордена Феникса во главе с Дамблдором и Сириусом Блэком. В ходе схватки Сириус погибает от руки Беллатрисы Лестрейндж. Наконец, появляется и сам Волан-де-Морт. Он проникает в разум Гарри и мучает его. Дамблдор вступает со злодеем в сражение. Темный лорд готовится убить Гарри, но ему мешают прибывшие мракоборцы и министр магии Корнелиус Фадж. В итоге Волан-де-Морт сбегает. В результате этих событий волшебный мир наконец верит в то, что Волан-де-Морт вернулся. До этого министерство всячески отрицало это, подвергнув травле как Гарри, так и Дамблдора.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше