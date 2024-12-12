Чем заканчивается фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса»?

Наш ответ:

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) — пятый фильм о приключениях юного волшебника, продуманного британской писательницей Джоан Роулинг. Четвертая часть заканчивается тем, что Волан-де-Морт возвращается во всем былом могуществе, обретя новое тело. В этой связи директор «Хогвартса» Альбус Дамблдор вновь созывает организацию Орден Феникса, которая была создана для целенаправленной борьбы со злодеем. Волан-де-Морт же пытается завладеть пророчеством, которое повествует о его судьбе. Это пророчество хранится в недрах Министерства магии. Именно там разворачивается кульминация фильма. Гарри, Рон, Гермиона и их друзья оказываются в секретных залах Министерства. Туда же прибывают Пожиратели смерти, служащие Волан-де-Морту. Также на место спешат члены Ордена Феникса во главе с Дамблдором и Сириусом Блэком. В ходе схватки Сириус погибает от руки Беллатрисы Лестрейндж. Наконец, появляется и сам Волан-де-Морт. Он проникает в разум Гарри и мучает его. Дамблдор вступает со злодеем в сражение. Темный лорд готовится убить Гарри, но ему мешают прибывшие мракоборцы и министр магии Корнелиус Фадж. В итоге Волан-де-Морт сбегает. В результате этих событий волшебный мир наконец верит в то, что Волан-де-Морт вернулся. До этого министерство всячески отрицало это, подвергнув травле как Гарри, так и Дамблдора.