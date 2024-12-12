Чем заканчивается фильм "Гарри Поттер и философский камень"?

Наш ответ:

Фильм «Гарри Поттер и философский камень» завершается напряжённой кульминацией в Хогвартсе. Гарри, Рон и Гермиона выясняют, что Философский камень спрятан в школе, и отправляются его защитить, пройдя серию магических испытаний. Они преодолевают опасности, включая магическую шахматную партию, где каждый из них показывает свои лучшие качества.



В финале Гарри сталкивается с профессором Квирреллом, который оказывается приспешником Волан-де-Морта. Темный маг, ослабленный после поражения много лет назад, живёт в теле Квиррелла и стремится вернуть своё могущество с помощью камня. Однако Гарри останавливает его, использовав магическую защиту, оставленную его матерью. Волан-де-Морт покидает тело Квиррелла, оставляя его погибшим. Философский камень уничтожают, чтобы предотвратить возможность его использования. Гарри возвращается к жизни среди друзей, завершая учебный год с победой в Кубке школы для Гриффиндора. Фильм заканчивается на оптимистичной ноте, с намёком на продолжение.