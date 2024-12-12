Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем заканчивается фильм "Гарри Поттер и философский камень"?

Чем заканчивается фильм "Гарри Поттер и философский камень"?

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм «Гарри Поттер и философский камень» завершается напряжённой кульминацией в Хогвартсе. Гарри, Рон и Гермиона выясняют, что Философский камень спрятан в школе, и отправляются его защитить, пройдя серию магических испытаний. Они преодолевают опасности, включая магическую шахматную партию, где каждый из них показывает свои лучшие качества.

В финале Гарри сталкивается с профессором Квирреллом, который оказывается приспешником Волан-де-Морта. Темный маг, ослабленный после поражения много лет назад, живёт в теле Квиррелла и стремится вернуть своё могущество с помощью камня. Однако Гарри останавливает его, использовав магическую защиту, оставленную его матерью. Волан-де-Морт покидает тело Квиррелла, оставляя его погибшим. Философский камень уничтожают, чтобы предотвратить возможность его использования. Гарри возвращается к жизни среди друзей, завершая учебный год с победой в Кубке школы для Гриффиндора. Фильм заканчивается на оптимистичной ноте, с намёком на продолжение.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше