Чем заканчивается фильм «Джокер: Безумие на двоих»?

Наш ответ:

«Джокер: Безумие на двоих» — фильм Тодда Филлипса, который является продолжением хитового «Джокера» (2019). По сюжету сиквела Артур Флек/Джокер оказывается заключен в психиатрическую лечебницу Аркхем. Там он знакомится с другой пациенткой в лице Ли, которая восхищается Джокером. В то же время над Артуром/Джокером идет суд. Артуру не удается защитить себя от обвинений в преступлениях, совершенных им в облике Джокера. После очередного заседания Артура насилуют надзиратели. После, в последний раз явившись в зал суда, отчаявшийся Артур отрекается от Джокера и берет на себя ответственность за все убийства. Разозлившаяся Ли сбегает из зала. В то же время у здания суда взрывается автомобиль, унося жизни многих людей. В воцарившемся хаосе Артуру помогают бежать, но он убегает от своих помощников, поскольку в нем они видят только Джокера. Артур встречает Ли у своей старой квартиры, но она отвергает его и сообщает, что ее беременность была выдумкой. Полиция арестовывает Артура и возвращает в Аркхем. На следующий день молодой пациент убивает Артура несколькими ударами в живот. Убийца смеется и тем же ножом вырезает улыбку на своем лице.