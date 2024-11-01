Чем заканчивается фильм «Джокер: Безумие на двоих»?

Меню
Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 1 ноября 2024
Наш ответ:

«Джокер: Безумие на двоих» — фильм Тодда Филлипса, который является продолжением хитового «Джокера» (2019). По сюжету сиквела Артур Флек/Джокер оказывается заключен в психиатрическую лечебницу Аркхем. Там он знакомится с другой пациенткой в лице Ли, которая восхищается Джокером. В то же время над Артуром/Джокером идет суд. Артуру не удается защитить себя от обвинений в преступлениях, совершенных им в облике Джокера. После очередного заседания Артура насилуют надзиратели. После, в последний раз явившись в зал суда, отчаявшийся Артур отрекается от Джокера и берет на себя ответственность за все убийства. Разозлившаяся Ли сбегает из зала. В то же время у здания суда взрывается автомобиль, унося жизни многих людей. В воцарившемся хаосе Артуру помогают бежать, но он убегает от своих помощников, поскольку в нем они видят только Джокера. Артур встречает Ли у своей старой квартиры, но она отвергает его и сообщает, что ее беременность была выдумкой. Полиция арестовывает Артура и возвращает в Аркхем. На следующий день молодой пациент убивает Артура несколькими ударами в живот. Убийца смеется и тем же ножом вырезает улыбку на своем лице.

Джокер: Безумие на двоих
Джокер: Безумие на двоих боевик, криминал, драма
2024, США
5.0
