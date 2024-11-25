Меню
Чем заканчивается фильм "Бриллиантовая рука"?

Чем заканчивается фильм "Бриллиантовая рука"?

Олег Скрынько 25 ноября 2024 Дата обновления: 25 ноября 2024
Наш ответ:

Финал знаменитой комедии «Бриллиантовая рука» – это классический хэппи-энд с сатирическим оттенком.

После ряда нелепых и смешных ситуаций честный бухгалтер Семен Семенович Горбунков выходит победителем. Бандиты Геша и Лёлик терпят поражение, несмотря на все свои усилия завладеть бриллиантами. Семён возвращается к спокойной семейной жизни, а главные злодеи получают заслуженное наказание. Завершается фильм оптимистичной сценой на теплоходе, где герои наслаждаются отпуском. В этой кульминации режиссёр Леонид Гайдай объединяет фирменный юмор и искреннее послание: добро всегда побеждает зло. Кинокартина порадовала советских зрителей и сохраняет актуальность по сей день, радуя публику добрым юмором.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
