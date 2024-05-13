Чем заканчивается фильм «Артур, ты король»?

Наш ответ:

«Артур, ты король» (2024) — американский приключенческий фильм, основанный на реальных событиях. Картина повествует о спортсмене Майкле Лайте, который в 2015 году принимает участие в экстремальном марафоне в Коста-Рике. Вместе с товарищами по команде он должен как можно быстрее преодолеть несколько сотен километров, пробираясь через джунгли, реки и скалы. Перед стартом Майкл подкармливает фрикадельками бродячего пса, а через несколько дней, когда гонка уже пребывает в самом разгаре, пес настигает Майкла и спасает его от падения с обрыва. Майкл дает псу кличку Артур и берет его с собой. За Майкла болеют его жена и маленькая дочь.



Майкл и его команда лидируют в гонке, но при переправе через море они вынуждены оставить Артура на берегу. Пес, однако, бросается в воду и рискует утонуть, так что спортсмены задерживаются, чтобы спасти Артура. В итоге коллектив Майкла прибывает к финишу вторыми. Артур теряет сознание. Ветеринар советует усыпить пса, который инфицирован паразитами. Майкл отказывается и забирает Артура с собой в США, где спасает его от смерти.