Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем заканчивается фильм "Анора"?

Чем заканчивается фильм "Анора"?

Олег Скрынько 3 марта 2025 Дата обновления: 3 марта 2025
Наш ответ:

Финал фильма «Анора» разворачивается драматично. Эни пытается защитить свой брак и найти понимание у родителей Вани, но Галина остаётся непреклонной, показывая ей полное презрение. Под давлением семьи Ваня сдаётся. Эни угрожает затянуть бракоразводный процесс, так как не подписывала контракт, но Галина обещает разрушить её жизнь. В итоге девушка соглашается на аннулирование брака. После подписания документов Игорь предлагает Ване извиниться, но Галина категорически против — «не перед эскортницей». Перед уходом Эни заявляет, что Ваня женился на ней лишь назло матери, что вызывает смех Николая.

Игорь отвозит Эни в бруклинский особняк за вещами, и они проводят вечер, смотря телевизор. Он признаётся, что накануне был его день рождения. Утром Игорь отдаёт Эни деньги, переданные Торосом, и перед прощанием возвращает ей обручальное кольцо, попросив не говорить об этом. Девушка начинает с ним интимную близость, но резко отстраняется, когда он пытается её поцеловать. Ошеломлённая, она разражается слезами в его объятиях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анора
Анора драма
2024, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше