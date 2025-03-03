Чем заканчивается фильм "Анора"?

Наш ответ:

Финал фильма «Анора» разворачивается драматично. Эни пытается защитить свой брак и найти понимание у родителей Вани, но Галина остаётся непреклонной, показывая ей полное презрение. Под давлением семьи Ваня сдаётся. Эни угрожает затянуть бракоразводный процесс, так как не подписывала контракт, но Галина обещает разрушить её жизнь. В итоге девушка соглашается на аннулирование брака. После подписания документов Игорь предлагает Ване извиниться, но Галина категорически против — «не перед эскортницей». Перед уходом Эни заявляет, что Ваня женился на ней лишь назло матери, что вызывает смех Николая.



Игорь отвозит Эни в бруклинский особняк за вещами, и они проводят вечер, смотря телевизор. Он признаётся, что накануне был его день рождения. Утром Игорь отдаёт Эни деньги, переданные Торосом, и перед прощанием возвращает ей обручальное кольцо, попросив не говорить об этом. Девушка начинает с ним интимную близость, но резко отстраняется, когда он пытается её поцеловать. Ошеломлённая, она разражается слезами в его объятиях.