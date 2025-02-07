Чем заканчивается "Дневник памяти"?

Наш ответ:

«Дневник памяти» - одна из самых известных мелодрам начала 21 века, которая полюбилась зрителям всего мира. Кратко напомним, чем заканчивается фильм,



В финале Дневника памяти оказывается, что пожилые герои — это Ной и Элли, пережившие вместе долгую жизнь. Элли страдает от болезни Альцгеймера и уже не помнит ни мужа, ни их общей истории. Каждый день Ной читает ей дневник, где записана их любовь, надеясь хоть на мгновение вернуть её воспоминания. Однажды Элли на короткое время узнаёт его, и они проводят вместе трогательный вечер, но вскоре она снова забывает всё. Наутро медсестра обнаруживает их в одной постели — они умерли во сне, держа друг друга за руку. Их история любви завершается так же, как началась: вместе, несмотря на время и болезни.