Чем усыпили сторожа в фильме «Операция “Ы”»?

«Операция “Ы”» — заключительная новелла в рамках фильма Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (1965). По сюжету мелкие жулики в лице Бывалого, Балбеса и Труса откликаются на просьбу коррумпированного чиновника Петухова инсценировать ограбление торговой базы. План преступников включает усыпление стоящей на страже склада старушки. По задумке Петухова, для этого нужно использовать хлороформ. В медицине это вещество применялось в качестве анестетика при проведении хирургических операций. При правильно рассчитанной дозе вдыхание паров хлороформа приводит к потере сознание в течение около 10 секунд. Однако в то же время хлороформ токсичен, так что его использование сопряжено с риском отравления.