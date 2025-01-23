Меню
Чем отличаются фантастика и фэнтези?

Олег Скрынько 23 января 2025 Дата обновления: 23 января 2025
Наш ответ:

Хотя «фантастика» и «фэнтези» — однокоренные слова и отчасти пересекающиеся понятия, это все-таки два разных жанра. В широком смысле под фантастикой подразумевается произведение, в котором автор изображает мир, где большое значение имеют передовые технологии. По этой причине в фантастических произведениях зачастую фигурируют космос, другие планеты, невероятные путешествия через время и пространство, а также разные высокотехнологические миры с роботами, андроидами, инопланетянами и удивительными изобретениями. Таким образом, фантасты устремлены в будущее. С фэнтези дело обстоит иначе. В основу таких произведений, как правило, ложатся сказки, легенды и древние времена. Особой популярностью в этой связи пользуется Средневековье. Фэнтезийные миры изобилуют мифическими существами и колдунами.

