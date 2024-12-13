Чем отличается режиссерская версия фильма «Властелин колец: Братство кольца»?

Режиссерская версия фэнтезийного блокбастера «Властелин колец: Братство кольца» длиннее театральной на 30 минут, включая ряд дополнительных сцен. Например, в расширенном варианте имеется любовная песня Арагорна, отражающая его чувства к Арвен, а также ряд сценок, которые призваны лучше обрисовать образы Фродо, Сэма и народ хоббитов. Также добавлены следующие сцены: Арагорн приходит на могилу своей матери; Элронд уговаривает Арагорна стать новым королем Гондора; Фродо и Сэм отправляются в путь, когда видят, что эльфы отправляются в Валинор; Галадриэль раздает подарки Братству кольца.
Авторизация по e-mail