Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем болеет персонаж фильма "1+1"?

Чем болеет персонаж фильма "1+1"?

Олег Скрынько 18 июля 2025 Дата обновления: 18 июля 2025
Наш ответ:

«1+1» - популярная французская кинокомедия, сразу же ставшая современной классикой. Герой фильма прикован к инвалидному креслу, так как в 1993 году Филипп остался парализованным в результате несчастного случая.

Напомним сюжет подробнее. Филипп, аристократ, прикованный к инвалидному креслу, ищет помощника. Вопреки ожиданиям, он выбирает Дрисса — импульсивного парня из неблагополучного района с тёмным прошлым. Их кажущаяся несовместимость оборачивается крепкой дружбой: Дрисс своей бесшабашностью вдохновляет Филиппа на новые эмоции, а тот помогает парню найти правильный путь. Эта трогательная комедия с лёгким юмором и жизненной мудростью доказывает — настоящая дружба не знает границ. Основано на реальных событиях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

1+1
1+1 комедия, драма, биография
2011, Франция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше