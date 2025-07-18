Чем болеет персонаж фильма "1+1"?

«1+1» - популярная французская кинокомедия, сразу же ставшая современной классикой. Герой фильма прикован к инвалидному креслу, так как в 1993 году Филипп остался парализованным в результате несчастного случая.
Напомним сюжет подробнее. Филипп, аристократ, прикованный к инвалидному креслу, ищет помощника. Вопреки ожиданиям, он выбирает Дрисса — импульсивного парня из неблагополучного района с тёмным прошлым. Их кажущаяся несовместимость оборачивается крепкой дружбой: Дрисс своей бесшабашностью вдохновляет Филиппа на новые эмоции, а тот помогает парню найти правильный путь. Эта трогательная комедия с лёгким юмором и жизненной мудростью доказывает — настоящая дружба не знает границ. Основано на реальных событиях.
