Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чек лист фильмов на новый год

Чек лист фильмов на новый год

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

Ничто не сравнится с уютным вечером перед экраном в компании близких и любимых фильмов. Вот список лучших атмосферных фильмов, которые обязательно к просмотру, чтобы почувствовать настоящее новогоднее настроение:

  • "Один дома" (1990)

    Большая семья Маккаллистеров готовится провести Рождество в Париже, но из-за путаницы забывает дома младшего сына, восьмилетнего Кевина. Оставшись один, он наслаждается независимостью, пока его дом не становится целью грабителей Гарри и Марва. Кевин, используя смекалку и ловушки, защищает свой дом, а также осознаёт важность семьи. Этот фильм давно стал любимой рождественской классикой.

  • Серия фильмов о Гарри Поттере

    История юного волшебника Гарри Поттера погружает зрителей в мир магии, дружбы и противостояния злу. Фильмы сопровождают героев через школьные приключения в Хогвартсе, поиски философского камня, борьбу с Волан-де-Мортом и эпичную битву за Хогвартс. Атмосфера зимы и праздников особенно чувствуется в сценах с рождественскими декорациями замка, что делает серию идеальной для новогоднего просмотра.

  • "Отпуск по обмену" (2006)

    Фильм рассказывает о двух женщинах, которые решают поменяться домами, чтобы убежать от своих проблем. Айрис из Англии страдает от безответной любви, а Аманда из Лос-Анджелеса переживает расставание. Через сайт обмена жильём они отправляются в новые для себя места: Айрис в Калифорнию, а Аманда в деревню в Англии.

    В новых условиях героини встречают людей, меняющих их жизни. Айрис находит уверенность в себе благодаря знакомству с кинокомпозитором Майлзом, а Аманда сближается с братом Айрис, Грэмом.

  • "Рождество кота Боба" (2020)

    До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган изменил его жизнь, подарив настоящее рождественское чудо. Несмотря на бедность и отключенный свет, праздник должен был состояться.

    В продолжении истории, на фоне рождественского Лондона, Джеймс, теперь уверенный в празднике, сталкивается с угрозой, что кота могут забрать, когда после конфликта с владельцем собаки начинается расследование. Но Джеймс и Боб неразлучны, и история вновь напоминает о важности семьи, верности и любви.

  • "Семьянин" (2000)

    «Рождественская история» о том, как случайная встреча может изменить жизнь. Джек Кэмпбелл, успешный бизнесмен, поглощённый карьерой и богатством, не задумывается о семье. Но перед Рождеством он встречает загадочного человека, который предлагает ему взглянуть на жизнь с другой стороны.

    Проснувшись, Джек обнаруживает, что его жизнь кардинально изменилась: он женат на бывшей возлюбленной Кейт, у него есть дети, а вместо корпорации он работает продавцом. Погружаясь в эту новую реальность, Джек осознаёт ценность семьи и простых радостей жизни. Фильм задаёт вопрос, что важнее — успех или близкие люди.

  • "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (1965)

    Фильм состоит из трёх новелл, объединённых главным героем Шуриком, который попадает в невероятные ситуации. В «Напарнике» Шурик пытается перевоспитать хулигана Федю, получившего арест за дебош в автобусе. В «Наваждении» он готовится к экзамену и знакомится с девушкой Лидой. В «Операции „Ы“» Шурик случайно срывает план грабежа, в котором участвуют Трус, Балбес и Бывалый.

    Три комические истории о Шурике, который учит хулиганов, готовится к экзаменам с Лидой и защищает склад от неудачливых грабителей.

  • "Чарли и шоколадная фабрика" (2005)

    Фильм рассказывает о приключениях эксцентричного шоколадного магната Вилли Вонки и мальчика Чарли, который живет в бедной семье. Вилли объявляет конкурс на наследника своей фабрики: пять счастливчиков, найдя "золотые билеты" в шоколадках, выигрывают экскурсию по фабрике, где не было посторонних посетителей целых 15 лет. Чарли, среди победителей, погружается в мир чудес и изобретений, созданных Вонки и его помощниками, умпа-лумпами.

    Фабрика становится испытанием для каждого ребенка. Жадность и эгоизм приводят их к неожиданным последствиям, в то время как Чарли, проявляя доброту и честность, получает от Вонки уникальное предложение. Фильм учит, что настоящие ценности — это семья, доброта и искренность.

  • "Алиса в Зазеркалье" (2016)

    Захватывающее продолжение приключений Алисы, возвращающейся из морских путешествий и вновь оказывающейся в Зазеркалье. Ее друзья, включая Безумного Шляпника и Белую Королеву, нуждаются в помощи. Шляпник страдает из-за утраты своей семьи, и Алиса решает помочь ему, отправившись в путешествие во времени.

    Используя магический артефакт Хроносферу, она перемещается в прошлое, пытаясь изменить события и спасти семью Шляпника. Однако вмешательство в прошлое может разрушить само Зазеркалье. Фильм о дружбе, верности и прощении.

  • "Гринч — похититель Рождества" (2000)

    Веселая и трогательная история о том, как Рождество может растопить даже самое холодное сердце. Гринч, зеленое существо, ненавидит шумные праздники в городе Ктоград. Устав от радости горожан, он решает украсть Рождество, забрав все подарки и украшения.

    Однако его план не срабатывает. Маленькая девочка Синди Лу находит в Гринче забытое добро. Он понимает, что Рождество — это не только подарки, но и любовь, забота и единство. В конце Гринч возвращает украденное и становится частью праздника, обретая друзей и радость.

  • "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)

    Под Новый год компания друзей отправляется в баню, выпивает и случайно путает Женю с Павликом. Вместо Павлика, которого провожают в аэропорт, на самолет садят Женю, который просыпается уже в Ленинграде. Пьяный и не замечая ничего странного, он берет такси и едет по своему московскому адресу.

    Привезенный в тот же дом и квартиру, Женя открывает дверь своим ключом и засыпает. В это время в Москве его невеста Галя переживает из-за его исчезновения, а в Ленинграде хозяйка квартиры, учительница Надя, спешит домой, не зная, что её ждет неожиданный новогодний подарок.

Этот список фильмов поможет вам создать праздничное настроение и провести уютные вечера в кругу семьи или друзей. Выберите свои любимые и наслаждайтесь волшебством кино!

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рождество кота Боба
Рождество кота Боба семейный
2020, Великобритания
6.0
Алиса в Зазеркалье
Алиса в Зазеркалье семейный, приключения, фэнтези
2016, США
7.0
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену мелодрама, комедия
2006, США
7.0
Чарли и шоколадная фабрика
Чарли и шоколадная фабрика приключения, сказка, комедия, семейный
2005, США
7.0
Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
6.0
Семьянин
Семьянин комедия, мелодрама, сказка, драма
2000, США
7.0
Один дома
Один дома криминал, комедия, семейный
1990, США
8.0
Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Операция "Ы" и другие приключения Шурика комедия
1965, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше