Чек лист фильмов на новый год

Ничто не сравнится с уютным вечером перед экраном в компании близких и любимых фильмов. Вот список лучших атмосферных фильмов, которые обязательно к просмотру, чтобы почувствовать настоящее новогоднее настроение:

"Один дома" (1990) Большая семья Маккаллистеров готовится провести Рождество в Париже, но из-за путаницы забывает дома младшего сына, восьмилетнего Кевина. Оставшись один, он наслаждается независимостью, пока его дом не становится целью грабителей Гарри и Марва. Кевин, используя смекалку и ловушки, защищает свой дом, а также осознаёт важность семьи. Этот фильм давно стал любимой рождественской классикой.

Серия фильмов о Гарри Поттере История юного волшебника Гарри Поттера погружает зрителей в мир магии, дружбы и противостояния злу. Фильмы сопровождают героев через школьные приключения в Хогвартсе, поиски философского камня, борьбу с Волан-де-Мортом и эпичную битву за Хогвартс. Атмосфера зимы и праздников особенно чувствуется в сценах с рождественскими декорациями замка, что делает серию идеальной для новогоднего просмотра.

"Отпуск по обмену" (2006) Фильм рассказывает о двух женщинах, которые решают поменяться домами, чтобы убежать от своих проблем. Айрис из Англии страдает от безответной любви, а Аманда из Лос-Анджелеса переживает расставание. Через сайт обмена жильём они отправляются в новые для себя места: Айрис в Калифорнию, а Аманда в деревню в Англии. В новых условиях героини встречают людей, меняющих их жизни. Айрис находит уверенность в себе благодаря знакомству с кинокомпозитором Майлзом, а Аманда сближается с братом Айрис, Грэмом.

"Рождество кота Боба" (2020) До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган изменил его жизнь, подарив настоящее рождественское чудо. Несмотря на бедность и отключенный свет, праздник должен был состояться. В продолжении истории, на фоне рождественского Лондона, Джеймс, теперь уверенный в празднике, сталкивается с угрозой, что кота могут забрать, когда после конфликта с владельцем собаки начинается расследование. Но Джеймс и Боб неразлучны, и история вновь напоминает о важности семьи, верности и любви.

"Семьянин" (2000) «Рождественская история» о том, как случайная встреча может изменить жизнь. Джек Кэмпбелл, успешный бизнесмен, поглощённый карьерой и богатством, не задумывается о семье. Но перед Рождеством он встречает загадочного человека, который предлагает ему взглянуть на жизнь с другой стороны. Проснувшись, Джек обнаруживает, что его жизнь кардинально изменилась: он женат на бывшей возлюбленной Кейт, у него есть дети, а вместо корпорации он работает продавцом. Погружаясь в эту новую реальность, Джек осознаёт ценность семьи и простых радостей жизни. Фильм задаёт вопрос, что важнее — успех или близкие люди.

"Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (1965) Фильм состоит из трёх новелл, объединённых главным героем Шуриком, который попадает в невероятные ситуации. В «Напарнике» Шурик пытается перевоспитать хулигана Федю, получившего арест за дебош в автобусе. В «Наваждении» он готовится к экзамену и знакомится с девушкой Лидой. В «Операции „Ы“» Шурик случайно срывает план грабежа, в котором участвуют Трус, Балбес и Бывалый. Три комические истории о Шурике, который учит хулиганов, готовится к экзаменам с Лидой и защищает склад от неудачливых грабителей.

"Чарли и шоколадная фабрика" (2005) Фильм рассказывает о приключениях эксцентричного шоколадного магната Вилли Вонки и мальчика Чарли, который живет в бедной семье. Вилли объявляет конкурс на наследника своей фабрики: пять счастливчиков, найдя "золотые билеты" в шоколадках, выигрывают экскурсию по фабрике, где не было посторонних посетителей целых 15 лет. Чарли, среди победителей, погружается в мир чудес и изобретений, созданных Вонки и его помощниками, умпа-лумпами. Фабрика становится испытанием для каждого ребенка. Жадность и эгоизм приводят их к неожиданным последствиям, в то время как Чарли, проявляя доброту и честность, получает от Вонки уникальное предложение. Фильм учит, что настоящие ценности — это семья, доброта и искренность.

"Алиса в Зазеркалье" (2016) Захватывающее продолжение приключений Алисы, возвращающейся из морских путешествий и вновь оказывающейся в Зазеркалье. Ее друзья, включая Безумного Шляпника и Белую Королеву, нуждаются в помощи. Шляпник страдает из-за утраты своей семьи, и Алиса решает помочь ему, отправившись в путешествие во времени. Используя магический артефакт Хроносферу, она перемещается в прошлое, пытаясь изменить события и спасти семью Шляпника. Однако вмешательство в прошлое может разрушить само Зазеркалье. Фильм о дружбе, верности и прощении.

"Гринч — похититель Рождества" (2000) Веселая и трогательная история о том, как Рождество может растопить даже самое холодное сердце. Гринч, зеленое существо, ненавидит шумные праздники в городе Ктоград. Устав от радости горожан, он решает украсть Рождество, забрав все подарки и украшения. Однако его план не срабатывает. Маленькая девочка Синди Лу находит в Гринче забытое добро. Он понимает, что Рождество — это не только подарки, но и любовь, забота и единство. В конце Гринч возвращает украденное и становится частью праздника, обретая друзей и радость.