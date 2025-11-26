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Будет ли продолжение фильма «Пять ночей с Фредди»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 ноября 2025 Дата обновления ответа: 26 ноября 2025

«Пять ночей с Фредди» — хоррор-фильм 2023 года, основанный на одноименной игре.

Будет ли продолжение фильма «Пять ночей с Фредди»?

Да, продолжение уже снято и выйдет в российский прокат 4 декабря 2025 года. Главные звезды первой ленты вернутся к своим ролям.

О чем рассказывается в дилогии:

Первая часть знакомит нас с Майком Шмидтом, который от отчаяния соглашается на подозрительную работу ночного охранника в давно закрытой пиццерии «Freddy Fazbear’s Pizza». Это место окутано дурной славой из-за череды необъяснимых исчезновений посетителей. Майк очень быстро понимает, почему смена с 12 ночи до 6 утра считается смертельно опасной. Оказывается, гигантские аниматронные маскоты заведения — медведь Фредди, курица Чика, заяц Бонни и лис Фокси — по ночам оживают. Внутри них заточены души убитых детей, и теперь эти механические монстры видят в каждом новом взрослом своей жертвой. Всё, что остаётся Майку, — это проявить невероятную выдержку и смекалку, чтобы продержаться до утра, отбиваясь от кошмарных существ.

Действие сиквела разворачивается спустя несколько лет после тех ужасных событий. Майк и его сестра Ванесса, едва оправившись от пережитого кошмара, пытаются построить новую жизнь. Они заботятся о младшей сестре Эбби и всеми силами скрывают от неё мрачные тайны пиццерии. Однако покой оказывается недолгим. Древнее зло, обитавшее в аниматрониках, не было уничтожено. Оно вновь пробуждается, выбрав новой целью многолюдный городской фестиваль «Fazfest», посвящённый легендарному бренду. Теперь Майку и Ванессе предстоит не просто выжить, а стать защитниками для ничего не подозревающих гостей праздника, столкнувшись с ещё более могущественной и коварной угрозой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2 ужасы, детектив, триллер
2025, США
7.0
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди ужасы
2023, США
7.0
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